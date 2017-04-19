Чубаров: Суд ООН заложил основу трибунала для Путина

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Среда, 19 апреля 2017, 18:20

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат от "БПП" Рефат Чубаров уверен, что решение суда ООН заложило первые практические меры, которые приведут высших российских чиновников на скамью подсудимых.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений", - написал он.

В то же время адвокат, защищающий заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза Николай Полозов написал, что "решение (суда ООН - ред.) не лишает Украину права собирать и представлять в международном суде ООН доказательства до начала рассмотрения иска по существу".

Как известно, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Украинская правда

Темы: Путин Росcия суд
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