В МИД считают победой промежуточное решение Международного Суда ООН

В МИД Украины считают конструктивным подход Международного суда ООН по делу "Украина против России", несмотря на то, что он отказался утверждать временные меры в той части, которая касается событий на Донбассе.

Об этом говорится в статье заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль на сайте "Европейской правды".

Зеркаль отметила, что суд признал логику Украины в подходах к применению Конвенции по противодействию финансированию терроризма.

"У Украины есть достаточно понимания, какие именно доказательства мы будем представлять на стадии слушаний по существу", - говорится в статье.

В МИД также отмечают, что суд вернулся к вопросу событий на Востоке по собственной инициативе. В пункте 104 решения суд определил, что ожидает от сторон работы над полным выполнением Минского пакета мер.

"Мы ожидаем, что Российская Федерация безотлагательно и в полной мере начнет исполнять решение Суда и прекратит нарушение международного права по отношению к Украине", - отметила Зеркаль.

В МИД также призывают все международное сообщество чрезвычайно тщательно следить за исполнением Россией решения этого суда и привлекать Россию ответственность за каждый факт нарушения этого решения.

Напомним, Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Однако уже после этого суд огласил, что Украина не предоставила необходимых доказательств для утверждения мер по конвенции о запрете финансирования терроризма и из-за это отказался утвердить меры по этой конвенцией.

Вместе с тем, Суд согласился с ключевыми требованиями Украины по конвенции о недискриминации и обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса и прекратить дискриминацию меньшинств.

Европейская правда