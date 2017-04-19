Порошенко поговорил с Мэй о гарантиях суверенитета

Президент Петр Порошенко поблагодарил за крепкую и надежную позицию Великобритании за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с незаконной аннексией Крыма и российской агрессией на востоке страны.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает пресс-служба президента.

"Я думаю, что твердая позиция Великобритании как страны подписанта Будапештского меморандума, дает нам гарантии нашего суверенитета и территориальной целостности, демонстрирует чрезвычайно надежную позицию относительно нашего стратегического партнерства", - отметил Петр Порошенко.

Он также отметил важность британской поддержки реформ, которые происходят в Украине. "Я горжусь, что во многих реформах Великобритания выступает партнером, и мы разделяем успешность этих реформ. Это очень важно", - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании отметила важность развития и углубления двустороннего украинского-британского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Тереза Мэй также отметила важность продолжения политики санкций по отношению к России, как одного из действенных механизмов побуждения агрессора к выполнению взятых на себя международных обязательств, отмечает пресс-служба президента.

Украинская правда