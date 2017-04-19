Сытник: Мне не принципиально, кто будет нашим аудитором

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Среда, 19 апреля 2017, 22:29

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заверяет, что для него не имеют значения фамилии аудиторов Бюро.

Об этом он сказал в эфире 5 канала в среду вечером, передает Интерфакс-Украина.

"Причина не в конкретной фамилии (аудитора – ред.), а в процедуре, которая проходила",- сказал Сытник.

По его словам, НАБУ не может и не должно высказывать свое мнение по конкретным кандидатам и по процессу аудита в целом.

"Честно говоря, мне не принципиально, кто будет нашим аудитором, главное – чтобы решение комиссии внешнего контроля - будет оно позитивным или негативным - чтобы оно имело легитимность", - подчеркнул директор НАБУ.

По мнению Сытника, должен быть высокий уровень доверия к комиссии по аудиту, чтобы аудит восприняли как объективный, не зависимости от того, какое решение будет принято.

Напомним, 21 марта Верховная Рада не смогла назначить одного из трех аудиторов для Национального антикоррупционного бюро.

Темы: НАБУ
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