Батальонная боевая группа НАТО приступает к службе в Эстонии

В Эстонии в четверг, 20 апреля, состоится торжественная церемония начала боевой службы дислоцированных в стране войск НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе сил обороны Эстонии, передает "Интерфакс-Украина".

В состав батальона НАТО входит около 1200 военнослужащих из стран Альянса, в том числе более 800 из Великобритании и более 300 из Франции. На вооружении британского контингента танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины. У французского контингента боевая техника представлена танками Leclerc, боевыми машинами пехоты VBCI и бронемашинами VAB.

Французские военные прослужат в Эстонии восемь месяцев, после чего их сменят датчане.

Батальонная боевая группа НАТО будет дислоцироваться в военном городке в Тапа и взаимодействовать с 1-й бригадой сил обороны Эстонии. Руководить ею будет Соединенное королевство.

Войска прибыли в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО 2016 года, согласно которым батальонные боевые группы будут размещены в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.