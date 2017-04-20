Батальонная боевая группа НАТО приступает к службе в Эстонии

104 просмотра
0
Четверг, 20 апреля 2017, 01:54

В Эстонии в четверг, 20 апреля, состоится торжественная церемония начала боевой службы дислоцированных в стране войск НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе сил обороны Эстонии, передает "Интерфакс-Украина".

В состав батальона НАТО входит около 1200 военнослужащих из стран Альянса, в том числе более 800 из Великобритании и более 300 из Франции. На вооружении британского контингента танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины. У французского контингента боевая техника представлена танками Leclerc, боевыми машинами пехоты VBCI и бронемашинами VAB.

Французские военные прослужат в Эстонии восемь месяцев, после чего их сменят датчане.

Батальонная боевая группа НАТО будет дислоцироваться в военном городке в Тапа и взаимодействовать с 1-й бригадой сил обороны Эстонии. Руководить ею будет Соединенное королевство.

Войска прибыли в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО 2016 года, согласно которым батальонные боевые группы будут размещены в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

Темы: НАТО Эстония
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Латвии начинаются военные учения НАТО 17 апреля 2017, 07:52
Столтенберг призвал Россию повлиять на боевиков на Донбассе 14 апреля 2017, 07:13
Трамп больше не считает НАТО устаревшим 13 апреля 2017, 06:11
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СМИ: План по вмешательству в выборы в США разработан институтом, подконтрольным Путину
OVERTIME: Главные события дня в экономике
В МИД считают победой промежуточное решение Международного Суда ООН
Россию и Украину обязали выполнить "Минские соглашения" - Суд ООН
Все новости
Практическое руководство

Что происходит с ребенком до 5 лет, и что с этим делать родителям

Есть ли секс в космосе?

Ученые исследуют, сможем ли мы размножаться не на Земле