У берегов Аляски зафиксированы российские бомбардировщики
У побережья Аляски были зафиксированы два российских бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерные заряды.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух чиновника из США.
Отмечается, что бомбардировщики пролетели в 36 милях (около 60 км) от побережья Аляски, к северу от Алеутских островов.
Американские истребители на перехват не поднимались. Однако был запущен самолет E-3 Sentry, чтобы убедиться, что в районе Аляски находятся только два российских бомбардировщика.
Аналогичный инцидент произошел в ночь на понедельник. Тогда два российских бомбардировщика пролетели в 100 милях от Аляски.
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