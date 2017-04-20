У берегов Аляски зафиксированы российские бомбардировщики

У побережья Аляски были зафиксированы два российских бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерные заряды.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух чиновника из США.

Отмечается, что бомбардировщики пролетели в 36 милях (около 60 км) от побережья Аляски, к северу от Алеутских островов.

Американские истребители на перехват не поднимались. Однако был запущен самолет E-3 Sentry, чтобы убедиться, что в районе Аляски находятся только два российских бомбардировщика.

Аналогичный инцидент произошел в ночь на понедельник. Тогда два российских бомбардировщика пролетели в 100 милях от Аляски.