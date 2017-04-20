СМИ: План по вмешательству в выборы в США разработан институтом, подконтрольным Путину

266 просмотров
0
Четверг, 20 апреля 2017, 03:00

Российский институт стратегических исследований (РИСИ), контролируемый президентом РФ Владимиром Путиным, разработал план по вмешательству в президентские выборы в США для победы Дональда Трампа, а также подрыва доверия американцев в избирательную систему страны.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех действующих и четырех бывших чиновников США.

Источники ссылаются на два конфиденциальных документа российского института, на основании которых разведка США сделала подобный вывод.

Reuters пишет, что данный институт возглавляют отставные высокопоставленные российские чиновники внешней разведки, назначенные администрацией Путина.

Отмечается, что первый документ рекомендовал Кремлю начать пропагандистскую кампанию в социальных сетях и государственных СМИ, чтобы побудить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем Барак Обама.

Во втором документе говорилось, что выборы, скорее всего, выиграет кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон. По этой причине, говорилось в документе, было бы лучше, если бы Россия прекратила пропагандировать за Трампа и вместо этого активнее внедряла новости о фальсификациях на выборах, чтобы нанести ущерб репутации Клинтон.

Американские чиновники говорили на условиях анонимности из-за секретного статуса документов. Они также отказались сообщить, как США получили эти документы.

Пресс-секретарь Путина и РИСИ не ответили на просьбы о комментариях.

Темы: Росcия США виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У берегов Аляски зафиксированы российские бомбардировщики 20 апреля 2017, 02:30
Поиски членов экипажа затонувшего сухогруза возобновятся утром 20 апреля 20 апреля 2017, 00:41
Чубаров: Суд ООН заложил основу трибунала для Путина 19 апреля 2017, 18:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СМИ: План по вмешательству в выборы в США разработан институтом, подконтрольным Путину
OVERTIME: Главные события дня в экономике
В МИД считают победой промежуточное решение Международного Суда ООН
Россию и Украину обязали выполнить "Минские соглашения" - Суд ООН
Все новости
Практическое руководство

Что происходит с ребенком до 5 лет, и что с этим делать родителям

Есть ли секс в космосе?

Ученые исследуют, сможем ли мы размножаться не на Земле