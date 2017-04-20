США могут объявить КНДР спонсором терроризма

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Четверг, 20 апреля 2017, 04:44

Администрация США рассматривает возможность включения Северной Кореи в список государств-спонсоров терроризма с целью усиления давления на Пхеньян и принуждения его к мирному поведению.

Об этом заявил в среду во время специального брифинга Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает "Укринформ".

"Мы просматриваем статус Северной Кореи, как с точки зрения государства-спонсора терроризма, так и в плане других способов, которые мы можем задействовать для давления на режим Пхеньяна, чтобы заставить их возобновить взаимодействие с нами", - подчеркнул он.

Тиллерсон также добавил, что восстановление взаимодействия КНДР с США предусматривают "другую основу, чем переговоры, которые проводились в прошлом".

Он отметил, что в Вашингтоне "оценивают все варианты".

Список Госдепартамента США в отношении государств-спонсоров терроризма сейчас включает Иран, Судан и Сирию. Северная Корея уже была внесена в этот перечень в 1988 году, после нападения на южнокорейский пассажирский самолет. В июне 2008 года президент Джордж Буш-младший объявил, что Соединенные Штаты исключают КНДР из этого списка, когда с Пхеньяном были достигнуты договоренности о проверке всех ядерных объектов.

Темы: КНДР США
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