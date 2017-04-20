В Запорожье заочно будут судить члена отряда "Легион"

477 просмотров
0
Четверг, 20 апреля 2017, 10:39

Прокуратура Запорожской области передала в суд обвинения за участие в террористической организации в отношении уроженца Запорожья, который служил в отряде боевиков "Легион" в Донецкой области.

Как сообщает ведомство, прокуратура утвердила по процедуре специального досудебного расследования обвинительный акт по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в террористической организации).

Следственный отдел управления Службы безопасности Украины в Запорожской области установил, что уроженец Запорожья 1985 г.р. в октябре 2014 года "в корыстных мотивах вступил в террористическую группу "Отряд особого риска "Легион" террористической организации "ДНР".

В составе отряда он "на протяжении 2014-2017 годов активно участвовал в преступной деятельности террористической организации "Донецка народная республика".

Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Октябрьский районный суд Запорожья.

Темы: Запорожье Донбасс АТО "ДНР" прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Запорожской АЭС сработало автоматическое отключение энергоблока 19 апреля 2017, 01:13
В Запорожье чиновники райуправления труда вывозили в ОРДЛО деньги "переселенцев" 8 апреля 2017, 21:24
Задержали фермера, который удерживал супругов на цепи в ангаре 4 апреля 2017, 20:39
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Интерпол объявил в розыск экс-руководителей СК "Оранта"
Украина запустит тестовый поезд в Иран - Омелян
ЦИК просит Раду внести ясность относительно выборов в ОРДЛО
Хроника 20 апреля. Ползучая русификация Украины и визитка Яроша
Все новости
Практическое руководство

Что происходит с ребенком до 5 лет, и что с этим делать родителям

Виртуальный тур

Как выглядят 8 уникальных деревянных церквей Карпат