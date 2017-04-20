Турчинов: Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне

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Четверг, 20 апреля 2017, 10:47

Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию.

Об этом заявил на церемонии открытия Киево-Могилянской бизнес-школы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" в четверг секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает "Интерфакс-Украина".

"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, что представляет угрозу для всей Европы", – сказал Турчинов.

По словам секретаря СНБО, РФ также усиливает свои позиции на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины, на сегодня на Донбассе находятся до 30 тысяч боевиков, и их количество планируется увеличить до 50 тысяч.

Турчинов также сообщил, что к ведению боевых действий на Донбассе привлекаются курсанты военных учебных заведений в РФ.

"Вдоль границы уже развернута группировка вооруженных сил РФ до 50 тыс, без учета боевиков 1го и 2го армейских корпусов на временно оккупированных территориях... продолжается увеличение численности 1го и 2го армейских корпусов, планируется увеличить их до 55 тыс человек", – отметил он.

"Громкая информационная кампания по набору должна замаскировать перебрасывание на Донбасс кадровых военных и наемников из России", – добавил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что российские военные, размещенные вдоль границы, способны в течении 2-3 часов вторгнуться на территорию Украины.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают планы официальной Москвы провести масштабные военные учения в Беларуси "Запад 2017" при участии 100 тыс военнослужащих.

По оценкам специалистов, цель этих учений – проверка готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных войн при условии сокращения времени на их стратегическую подготовку", - сказал Турчинов.

Темы: Росcия терроризм
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