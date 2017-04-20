Турчинов: Армия РФ на учениях отрабатывает захват городов

4137 просмотров
1
Четверг, 20 апреля 2017, 11:53

Российская Федерация на военных учениях отрабатывает приемы захвата и удержания городов, а также формирования ударных групп для окружения сил противника.

Об этом в четверг заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины", передает LIGA.net.

"Только на протяжении марта-апреля этого года в Западном военном округе России проведен ряд командно-штабных учений с задействованием до 45 тысяч военнослужащих. Отработаны тактические приемы захвата и удержания городов, формирование ударных групп для окружения сил противника", – рассказал он.

Турчинов отметил, что Российской Федерацией для переброски на большие расстояния личного состава и вооружения ВС РФ министерство транспорта и предприятие "Российские железные дороги" дополнительно закупают 300 тысяч универсальных вагонов.

По словам секретаря СНБО, указом российского президента Владимира Путина с 1 июля предусмотрено увеличение численности военнослужащих вооруженных сил РФ, которые составят почти 1,9 млн солдат.

Как сообщалось, Турчинов также заявил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию.

Темы: Росcия армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Турчинов: Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне 20 апреля 2017, 10:47
Фийон говорит, что Крым – это исторически русская территория 20 апреля 2017, 10:30
Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по КНДР 20 апреля 2017, 09:59
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.47.---petrodzh20.04.2017 13:11
Маєш кнопку в кабінеті -пускай вже по вимогах ракеьи
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Порошенко: Конфликт на Донбассе не заморожен
Истинный план Путина: отделить Донбасс и забрать себе – Bloomberg
Турчинов: Армия РФ на учениях отрабатывает захват городов
Интерпол объявил в розыск экс-руководителей СК "Оранта"
Все новости
Нормальные?

Если у вас есть одна из этих вещей – вы ненормальный человек

Приятного аппетита!

Эти кулинарные хитрости помогут не пересолить и сделать пищу вкуснее