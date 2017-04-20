Порошенко: Конфликт на Донбассе не заморожен

1247 просмотров
0
Четверг, 20 апреля 2017, 12:39

Президент Петр Порошенко заявляет, что на Донбассе настоящая война, а не замороженный конфликт.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News, сообщает пресс-служба Порошенко.

"Кое-кто пытается называть это (ситуацию на Донбассе - ред.) замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это - горячая русская агрессия против моей страны", - сказал он.

Порошенко сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены.

Он отметил, что на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.

Президент также подчеркнул, что Россия ведет "гибридную войну" против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирование популистов и антиправительственные движения для дестабилизации внутренней ситуации.

"Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она стремится разъединение, провоцирование конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", - отметил Петр Порошенко.

Как известно, 19 апреля президент Петр Порошенко поблагодарил за крепкую и надежную позицию Великобритании в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с незаконной аннексией Крыма и российской агрессией на востоке страны.

Украинская правда

Темы: Порошенко Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко о решении суда ООН: Многообещающе 19 апреля 2017, 18:52
Порошенко: Мы вынуждены искать мира, благодаря силе 19 апреля 2017, 13:04
Порошенко о суде в Гааге: Это важный день 19 апреля 2017, 12:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко: Конфликт на Донбассе не заморожен
Истинный план Путина: отделить Донбасс и забрать себе – Bloomberg
Турчинов: Армия РФ на учениях отрабатывает захват городов
Интерпол объявил в розыск экс-руководителей СК "Оранта"
Все новости
Нормальные?

Если у вас есть одна из этих вещей – вы ненормальный человек

Приятного аппетита!

Эти кулинарные хитрости помогут не пересолить и сделать пищу вкуснее