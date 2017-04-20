У Путина назвали "план по интеграции ОРДО в РФ" абсурдом

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Четверг, 20 апреля 2017, 13:12

В Кремле назвали наивными и примитивными публикации о планах РФ интегрировать ОРДО/ОРЛО.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

"Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент (Владимир) Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - ДНР и ЛНР", - заявил он.

Песков назвал такие предположения наивными. "Поэтому подобные публикации — это какие-то наивные и достаточно примитивные новости", — сказал Песков,  комментируя публикацию о том, что якобы у Кремля есть план по интеграции ОРДО/ОРЛО в РФ, согласно которому предполагается их полное  отделение от Украины.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Кремля какой-либо план, Песков заявил: "План один — добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке" с тем, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота три года назад".

Ранее Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, сообщил, что несмотря на кажущуюся заморозку конфликта на Донбассе, реальная стратегия президента РФ Владимира Путина - полностью отделить регион от Украины и постепенно ввести в состав России.

Как известно, руководство РФ всячески отрицает присутствие российсих военных на Донбассе. В мае 2015 года на Донбассе задержали  российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева после боя, в котором погиб украинский военный, вблизи города Счастье Луганской области. В мае 2016 годаих обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко, которая была похищена на территории Украины российскими спецслужбами и вывезена в РФ.

В одном из своих похитителей Савченко узнала Павла Карпова, помощника Владислава Суркова. Сурков - советник президента РФ Путина.

Ранее заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что лично встречался на Донбассе с людьми, которые утверждают, что они являются членами подразделений российской армии.

В апреле премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что на Донбассе воюет более 4 тысяч российских военных. Более того, по данным штаба ВСУ, 40 тысячной армией боевиков управляют российские генералы.

Генпрокурор Юрий Луценко в августе 2016 года назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

Темы: Путин Донбасс
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