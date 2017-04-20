Петренко объяснил сдержанность Суда ООН и последствия решений

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Четверг, 20 апреля 2017, 13:26

Промежуточное решение Международного суда ООН по иску Украины к России о нарушении Конвенции о финансировании терроризма было сдержанным, так как это прецедент.

Такое мнение высказал министр юстиции Украины Павел Петренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 20 апреля.

"Было вынесено промежуточное решение", – отметил он, назвав решение суда в Гааге от 19 апреля "сдержанным".

"Украина настаивала в ходатайстве об обеспечении максимального перечня требований. Суд, с учетом того, что дела об этой конвенции фактически не рассматривались и это первое дело в истории, думаю, решил все-таки послушать по сути само дело и вынести решение", – сказал Петренко.

Однако если Россия не выполнит промежуточное решение Международного суда ООН по соблюдению Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, этот прецедент может быть вынесен на рассмотрение Генассамблеи ООН.

"Если не выполняются промежуточные решения, то так же, как и в случае невыполнения основного решения, механизмы определены уставом ООН. То есть можно выносить этот вопрос на рассмотрение Генассамблеи", – сказал министр юстиции.

Комментируя в целом факт принятия к рассмотрению иска Украины в части соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также вынесение промежуточного решения, министр сказал:

"То, что по Крыму они приняли решение по обеспечению иска, это действительно очень большой плюс".

Как известно, 19 апреля Международный суд ООН (Гаага) решил, что "по крайней мере часть аргументов Украины подпадают под юрисдикцию prima facie суда" – и он имеет право на меры пресечения.

Суд отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма, мотивировав это тем, что Украина не доказала "умышленность перечисления средств" для боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые воюют на востоке Украины.

Вместе с тем Международный суд ООН согласился на применение мер пресечения по иску о защите национальных меньшинств в Крыму – и обязал Россию воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса, и возобновить образования на украинском языке.

Темы: Росcия ООН терроризм Крым суд
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