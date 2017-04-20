ФСБ России заявляет, что установила заказчика теракта в Петербурге

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Четверг, 20 апреля 2017, 15:23

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик взрыва в метро Санкт-Петербурга установлен.

Данных о личности предполагаемого заказчика и другие подробности он не сообщил, передает Русская служба ВВС.

"Практически установлен. Да, да, установлен", - сказал Бортников, отвечая на вопрос журналистов.

"Все, что было официально предъявлено, свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метрополитене. Будем постепенно вводить вас в курс дела", - сказал глава ФСБ.

Как известно, врыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Одинцовском районе Московской области одного из организаторов взрыва в метро - Аброра Азимова 1990 года рождения. Задержанного подозревают в том, что он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова". 

Сам же Азимов заявил: "То, что я причастен к взрыву - я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое".

Темы: Росcия теракт
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