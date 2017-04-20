В РФ признали, что их представитель в ООН говорил, как прапорщик с солдатами

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко согласилась с тем, что заместитель постоянного представителя РФ в ООН Владимир Сафронков выступал на заседании Совета безопасности ООН как прапорщик перед солдатами.

Так она ответила на реплику заведующего кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурена Авакьяна, сообщает "Медуза".

Авакьян на заседании научно-экспертного совета при спикере Совета Федерации сказал: "Выступил, с моей точки зрения, немного неудачно наш представитель в Совете безопасности, сказал какие-то слова, с моей точки зрения, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату... Я надеюсь, ваша точка зрения такая же, как и моя?"



"Абсолютно такая же", - ответила Матвиенко.

Она добавила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разделяет ее мнение.

"Соответствующие сигналы посланы", - добавила спикер Совета Федерации.

Как известно, 12 апреля заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков во время встречи грубо ответил на обвинения в поддержке президента Сирии Башара Асада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на встрече Совета Безопасности допустимым и оправданным.