Адвокат настаивает, что Янукович не проинформирован о заседании суда
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича настаивает, что он не был официально проинформирован о дате и месте рассмотрения дела против него о госизмене в Оболонском районном суде Киева.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал адвокат Виталий Сердюк.
Он сообщил, что планирует присутствовать на заседании Оболонского райсуда Киева, однако продолжает настаивать, что его подзащитный не проинформирован о судебном заседании.
По его словам, каждый гражданин Украины, который находится за границей, согласно требованиям закона, вызывается через Минюст той страны, где он находится.
"Никаких вызовов в порядке, предусмотренном ст. 135 УПК сделано не было. Поэтому Янукович не официально считается официально уведомленным о времени и месте рассмотрения дела и суд не сможет приступить к рассмотрению без надлежащего вызова лица в зал суда", – утверждает защитник.
"То, что вы видели на сайте судебной власти, то, что опубликовано о направлении повестки по почте, не имеет никакой юридической силы и приведет к невозможности рассмотрения дела по существу", – заявляет адвокат.
Также, по словам Сердюка, у защиты есть много вопросов к стороне обвинения, касающихся состава судей, которые должны рассматривать дело.
"Судей СМИ назвали еще до того, как даже дело поступило в Оболонский суд. Луценко не опроверг эти сведения, а фактически своим постом это подтвердил. Это важное и очень грубое нарушение, которое мы наблюдаем в начале рассмотрения этого дела, и в этом будет ответная реакция защиты", – отметил адвокат.
По словам Сердюка, защита Януковича будет инициировать вопрос о привлечении представителей ГПУ во главе с руководством к уголовной ответственности за "вмешательство в автоматизированное распределение данного дела и за вмешательство в деятельность судебной ветви власти".
Он добавил, что защита сейчас готовит соответствующее представление.
Об участии Януковича в процессе Сердюк отметил, что адвокаты будут "добиваться обеспечения его участия в процессе".
"Он имеет право принимать участие, и он будет участвовать", – сказал защитник.
11 апреля в Оболонском суде сообщили, что определили состав суда, который будет рассматривать дело о государственной измене против экс-президента Януковича.
28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело Януковича.
Как известно, к Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования.
В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.
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