С начала войны на Донбассе на минах погибло 42 детей

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Четверг, 20 апреля 2017, 16:43

С начала войны вследствие подрыва на минах и из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли 42 ребенка, еще 109 получили ранения.

Об этом сегодня, 20 апреля, шла речь на пресс-конференции с участием представителей штаба АТО, ГСЧС Украины в Донецкой области и неправительственной Международной организации Halo Trust.

В течение четырех месяцев текущего года из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли шесть человек, трое были травмированы.

По предварительным подсчетам специалистов территория, которая нуждается в очистке от мин, составляет около 700 000 гектаров, а для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет.

По словам начальника координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО полковника Сергея Зубаревского, наиболее уязвимыми остаются населенные пункты у линии соприкосновения в районе проведения антитеррористической операции в так называемой "серой зоне".

Подорваться на мине можно где угодно, ведь зоной риска может быть практически любое место по обе стороны от линии разграничения.

Накануне поминальных дней саперы ГСЧС Украины в Донецкой области разминируют кладбища.

Группами разминирования от взрывоопасных предметов уже очищено более 100 кладбищ, отметил полковник службы гражданской защиты Андрей Даник.

Украинская правда

Темы: АТО
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