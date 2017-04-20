Адвокаты Шокина говорят, что для его отставки Онищенко подкупал депутатов

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Четверг, 20 апреля 2017, 17:13

Адвокаты экс-генпрокурора Виктора Шокина уверяют, что согласие парламента на освобождение их подзащитного было незаконным из-за заявления Александра Онищенко о подкупе народных депутатов.

Об этом в ходе судебного заседания в четверг, 20 апреля, заявил адвокат Шокина Владислав Максимов.

По его словам, у Шокина возникли сомнения в законнности его увольнения после заявлений Александра Онищенко о подкупе народных депутатов.

В то же время 13 февраля этого года адвокаты подали запрос в аппарат Верховной Рады относительно регистрации народных депутатов 29 марта 2016. Из ответа на запрос следует, что при голосовании за отставку Шокина были зачислены голоса депутатов Дубинина, Москаленко, Кузьменко и Святаша, которых не было в зале парламента.

Также адвокаты обратились в САП и НАБУ о состоянии расследования заявлений Онищенко. Там им объяснили, что такое расследование пока продолжается.

Как сообщалось, экс-генпрокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности.

В своем исковом заявлении он просит признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады о предоставлении согласия на его увольнение президентом с должности генпрокурора Украины и восстановить его в должности.

29 марта Верховная Рада дала согласие на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Роман Кравец, УП

Темы: Шокин Онищенко
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