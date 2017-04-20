Суд оставил иск Шокина о восстановлении в должности без рассмотрения

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Четверг, 20 апреля 2017, 17:25

Высший административный суд оставил иск экс-генерального прокурора Виктора Шокина о его восстановлении в должности без рассмотрения.

Такое решение в четверг приняла коллегия судей во главе с Валентином Морозовым.

"В удовлетворении истца отказать. Иск к президенту Украины и Верховной Рады Украины оставить без рассмотрения", - отметил он.

Судьи обосновали такое решение тем, что сроки подачи этого иска были просрочены, ведь иск поступил в суд не в месячный срок после увольнения Шокина, как это предусмотрено законом.

Как известно, экс-генпрокурор Виктор Шокин пытался через суд восстановиться в должности.

В своем исковом заявлении Шокин просит признать незаконными и отменить постановление ВР Украины о предоставлении согласия на его увольнение президентом с должности генпрокурора Украины и восстановить его в должности.

29 марта Верховная Рада дала согласие на освобождение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Роман Кравец, УП

Темы: Шокин суд
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