Двое военных погибли во время обстрела неподалеку Авдеевки

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Четверг, 20 апреля 2017, 22:01

В результате обстрела опорного пункта Вооруженных сил Украины неподалеку Авдеевки погибли двое украинских военных.

Об этом в четверг вечером сообщает пресс-центр АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенный неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Согласно информации, на указанном направлении пророссийские боевики применяли танки, минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Украинская правда

Темы: АТО
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