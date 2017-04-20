СМИ: Мартыненко будет ночевать в СИЗО

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Четверг, 20 апреля 2017, 23:24

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вручили сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко.

Как сообщает 112 канал, Николай Мартыненко до сих пор находится в офисе НАБУ.

"По информации от его адвокатов, подозрение ему вручили. После этого он сразу поедет в СИЗО. Адвокаты предполагают, что уже завтра состоится суд, на котором для него изберут меру пресечения", - сообщил корреспондент канала.

Дополняется

Интерфакс-Украина

Темы: Мартыненко НАБУ
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