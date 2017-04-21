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Пятница, 21 апреля 2017, 08:30

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2010. Шок Харківських угод

2014. "Народні губернатори" Сходу

2016. Україна надалі житиме без російського кіно

2001, субота

– Президент Кучма у футболці, спікер Плющ у спортивному костюмі та прем'єр Ющенко у піджаку з хустинкою саджали разом дерева. Це стало останнім виходом в люди трійки керівництва країни в такому складі.

– ОБСЄ вшанувала премією за журналістську діяльність і демократію за 2001 рік засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе.

2002, неділя

Українська республіканська партія і Українська народна партія "Собор" об'єдналися в одну політсилу. Головою УРП "Собор" став Анатолій Матвієнко, а головою ради старійшин був обраний радянський дисидент Левко Лук'яненко.

2004, середа

– Продовження конфлікту навколо виборів мера у Мукачевому, де опозиція заявляє про перемогу свого кандидата Віктора Балоги, у той час як офіційним міським головою визнали Ернеста Нусера, якого підтримувала СДПУ(о).

Міська влада заборонила мітинг на підтримку Балоги. Опозиція у парламенті внесла проект з проханням звільнити голову АП, міністра внутрішніх справ та голову Закарпатської ОДА, але не набрала достатньої кількості голосів. У Раді Європи сприйняли події на Закарпатті як генеральну репетицію майбутніх президентських виборів.

– Президент Леонід Кучма назвав недоречною поспішність у процесі інтеграції України до Європейського Союзу.

– "Нічим не виправданим з військово-політичної точки зору кроком української сторони" назвала Держдума Росії ратифікацію українським парламентом меморандуму з НАТО. А перехід телекомпаній на українське мовлення росіяни сприйняли як спробу адміністративного витиснення або заборони російської мови в Україні.

2005, четвер

– Печерський райсуд ухвалив рішення, яким знову визнав законною купівлю "Криворіжсталі" холдингом Пінчука-Ахметова. За словами адвоката Сергія Власенка, усі судові інстанції, у тому числі Верховний суд, підтвердили законність приватизації ВАТ "Криворіжсталь".

– Генпрокуратура хоче визнати недійсною покупку у 2003 році консорціумом "Придніпров'я" (що контролюється корпорацією Віктора Пінчука) акцій Нікопольського заводу феросплавів. З відповідним позовом ГПУ звернулася до Господарського суду Києва.

2006, п'ятниця

– НАК "Нафтогаз" продав скандальний "Мерседес", що був придбаний для голови відомства Олексія Івченка, на п'ять тисяч доларів дорожче ніж купив. Про це заявив сам Івченко.

– Київська влада перейменувала вулицю Машинобудівну у столиці на честь Георгія Гонгадзе.

2007, субота

– ЦИТАТА ДНЯ: "Ви мене питаєте, чи будуть бандитам тюрми, то я Вам скажу, що при нинішньому Генпрокурорі будь-який міністр цього не досягне, бо, згідно наших законів, усі ці справи йдуть у Генпрокуратуру, яка вже давно називається "генеральним могильником України". Лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко.

– СБУ затримала в Дніпропетровську підозрюваних у вбивстві російського бізнесмена Максима Курочкіна. Курочкін був вбитий у березні 2007-го у внутрішньому дворику Святошинського районного суду Києва.

2008, понеділок

– В БЮТ оголосили про наміри найближчим часом ухвалити зміни до Конституції і направити їх у Конституційний Суд. Прихильники Тимошенко бачать Україну парламентською республікою. В "Нашій Україні" пригрозили розпуском коаліції, якщо президентські повноваження передадуть Верховній Раді.

– На посаді секретаря Ради національної безпеки й оборони "регіонал" Раїса Богатирьова відстоює погляди винятково президента Ющенка, заявив депутат фракції Партії регіонів Дмитро Табачник.

Раніше Богатирьова заявляла, що проводить в РНБО політику Партії регіонів.

2009, вівторок

Росія стежить за тим, щоб функціонування Чорноморського флоту РФ не завдавало шкоди безпеці України та її інтересам, заявили в російському МЗС. Так росіяни відреагували на скарги української влади, що флот заборгував 3,4 мільйони гривень в Пенсійний фонд України.

2010, середа

– День Харківських угод. Президенти Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали міждержавну угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Криму на 25 років. У свою чергу Росія надає Україні знижку на газ у розмірі $100 за тисячу кубометрів.

В Мінпаливенерго порахували нову ціну за блакитне паливо: у другому кварталі 2010 вона буде не вище 234 доларів за тисячу кубометрів.

Ратифікувати угоду парламенти країн планують в один день.

Гучне ДТП у Києві. Автомобіль "швидкої допомоги" із президентського кортежу зіштовхнувся з таксі. Таксист загинув, двоє людей отримали тілесні ушкодження. Кортеж прямував до Борисполю, звідки Янукович вилітав на зустріч із Медведєвим.

– Донецький апеляційний адмінсуд визнав незаконним указ Віктора Ющенка про присвоєння звання Героя України головнокомандуючому УПА Роману Шухевичу.

2011, четвер

– Олег Блохін став новим головним тренером національної збірної України з футболу.

– Верховна Рада зобов'язала на свято 9 травня вивішувати разом із державним українським прапором і червоний комуністичний прапор.

– "Мені здається, що якби зараз перед Януковичем, вірніше, перед владою стояло питання підписувати чи не підписувати Харківські угоди, сьогодні б ці угоди не були підписані", – висловив думку третій президент України Віктор Ющенко.

"Якби ми цього не зробили, я тоді казав і зараз кажу, свідомо кажу, ми загубили б не тільки промисловість, а ми б загубили країну", – прокоментував річницю угод президент Віктор Янукович.

2012, субота

– Екс-прем'єра Юлію Тимошенко госпіталізували в Харкові у Центральну клінічну лікарню №5 "Укрзалізниці". Це сталося після того, як німецькі лікарі не рекомендували Тимошенко лікуватися в тому закладі, де вона перебувала. Захист наполягав на необхідності лікування засудженої екс-прем'єрки за кордоном.

– Глава Державної податкової служби Олександр Клименко заробив у 2011 році майже 700 тисяч гривень, у той час як члени його сім'ї отримали прибуток у 21 мільйон гривень.

Син іншого високопосадовця, прем'єр-міністра, Олексій Азаров зареєстрований в маєтку у престижному районі Відня, але сам Микола Азаров стверджує, що його дитина знімала у Відні квартиру.

2014, понеділок

У Краматорську озброєні бойовики захопили міськвідділ міліції та будівлю СБУ.

У Харкові на проросійському мітингу обрали так званого "народного губернатора" блогера Володимира Варшавського. Мітингувальники дали йому наказ відправитися в Росію до Віктора Януковича, щоб він "завізував його посаду".

В Луганську ж "народний губернатор" Валерій Болотов став одночасно й командиром ще не існуючої армії. Сепаратисти заявили про наміри провести референдуми: про автономію Луганщини та про її включення до складу РФ.

 

У Горлівці на мітингу заявили про наміри створити "федерацію народних республік", а саме: Донецької, Харківської, Луганської та Одеської.

Тим часом у Криму невідомі в камуфляжі увірвалися до будівлі Меджлісу кримськотатарського народу і зірвали з неї український прапор.

2015, вівторок

– Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримського в'язня Олексія Чирнія до семи років суворого режиму. Чирній проходить у "справі Сенцова" та звинувачується у підготовці теракту. Натомість російського військового Євгена Зайцева, який у 2014 році вбив українського офіцера Станіслава Карачевського, засудили до 2 років позбавлення волі.

Обшук у голови департаменту Мін'юсту Тетяни Козаченко. Журналісти пов'язують це зі скандалом навколо листа за підписом першої заступниці міністра юстиції Наталії Севостьянової, яким незаконно видавалась так звана "люстраційна індульгенція" одному з керівників київської Державної фіскальної служби. Цей лист оприлюднили саме завдяки Козаченко.

Росія досі не виконала жодного пункту "Мінських домовленостей", заявили в МЗС України. Дипломати зазначили, що за останній час Росія, навпаки, збільшила свою військову присутність в Україні.

– Російські силовики затримали в Криму оператора кримськотатарського телеканалу ATR Ескендера Небієва. Його звинувачують в участі у мітингу 26 лютого 2014 року, коли під стінами кримського парламенту прибічники єдиної України протистояли проросійським активістам.

2016, четвер

– Більше 50 осіб затримали після сутичок під Київрадою. Власники МАФів разом з екіпірованими людьми вийшли на акцію проти заборони продажу алкоголю в кіосках і спробували зайти у приміщення КМДА. Виникла сутичка; кількох людей, у тому числі депутатів, поранили.

ми людьми вийшли на акцію проти заборони продажу алкоголю в кіосках і спробували зайти у приміщення КМДА. Виникла сутичка, кількох людей, включаючи депутатів, поранили.

– Парламентська Асамблея Ради Європи закликала звільнити українців, які незаконно утримуються в Росії за політично мотивованими звинуваченнями.

– Президент Порошенко підписав закон, яким забороняється трансляція російських фільмів, знятих після 2013 року, а також фільмів, що популяризують органи влади держави-агресора.

Рустем Халілов, для УП

Темы: Украина XXI
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