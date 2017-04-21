ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в Париже

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Пятница, 21 апреля 2017, 02:32

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Париже.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пропагандистское агентство Amaq.

"Исполнитель нападения на Елисейских полях в центре Парижа бельгиец Абу Юсеф и он один из боевиков Исламского государства", - говорится в заявлении пропагандистского агентства Amaq.

Нападавший был известен французской полиции по борьбе с терроризмом, они уже совершали рейд по месту его жительства в пригороде Парижа.

"Неизвестно, как это событие повлияет на результат одних из наиболее непредсказуемых выборов за последнее десятилетие, но лидер ультраправых Марин Ле Пен и консерватор Франсуа Фийон немедленно отменили все мероприятия своих предвыборных кампаний намеченные на пятницу", - сообщает AFP.

Как сообщалось, один полицейский был убит, другой получил ранения в результате стрельбы в центре Парижа в четверг вечером. Нападавший был застрелен при попытке скрыться.

Темы: Франция терроризм
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