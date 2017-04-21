В РФ признали экстремистами и ликвидировали "Свидетелей Иеговы"

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Пятница, 21 апреля 2017, 02:47

Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны.

Об этом сообщает ТАСС.

По иску Минюста РФ суд принял решение о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории России. Имущество организации суд обратил в доход государства.

В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.

Пока решение суда не вступило в законную силу. Если организация все же обжалует его, то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного постановления. В противном случае - через 30 суток.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий.

Темы: Росcия религия
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