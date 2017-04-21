Фейгин: передача задержанного в России украинца боевикам ОРДЛО - беззаконие

Адвокат Марк Фейгин назвал депортацию, а по сути передачу террористам на территорию ОРДЛО, задержанного накануне в Самаре за якобы подозрению в работе на украинскую разведку гражданина Украины "вопиющим беззаконием".

Об этом он написал в своем Твиттере.

Это вопиющее беззаконие//Задержанный в Самаре предполагаемый украинский шпион депортирован в ДНР https://t.co/JAvUJJknUe — Mark Feygin (@mark___feygin) 20 квітня 2017 р.

Ранее российские СМИ сообщали о задержании в Самаре 13 апреля гражданина Украины.

По версии ФСБ, 27-летний украинец якобы входил в состав подразделения "спецрезерва" Главного управления разведки Минобороны Украины. РосСМИ утверждали, что во время допроса мужчина признался в совершении им "визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в "ДНР" и Ростовской области".

Российское агентство ТАСС сообщило, что задержанного уже передали в руки боевикам террористической организации "ДНР".