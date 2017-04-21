Трамп уверен, что Китай будет работать "очень сильно" для усмирения КНДР
Президент США Дональд Трамп абсолютно уверен, что президент Китая Кси Цзиньпин будет работать "очень, очень сильно", чтобы снизить напряженность, спровоцированную ядерными и ракетными испытаниями КНДР.
Об этом он заявил на совместной с премьер-минстром Италии Паоло Джентилони пресс-конференции в Белом доме, пишет Bloomberg.
Трамп заявил, что Китай осуществил некоторые "чрезвычайные меры в течение последних двух-трех часов". Он никоим образом не уточнил, о каких именно мерах идет речь, однако издание Nikkei Asian Review сообщило, что Пекин может сократить поставки сырой нефти в Северную Корею, если она осуществит еще одно испытание ядерной ракеты.
Trump has "absolute confidence" China's Xi will work hard to defuse North Korea tensions https://t.co/86oXoy5u2g pic.twitter.com/LuCmANjFvo— Bloomberg (@business) April 21, 2017
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин совместно работают над урегулированием ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.
Китай является важнейшим торговым партнером Северной Кореи, что придает ему рычаги влияния на изолированного соседа. Ранее в интервью Wall Street Journal Трамп сообщил, что предложил президенту Китая Си Цзиньпину уступки в торговой сделке между США и Китаем в обмен на помощь в решении вопроса Северной Кореи.
При этом в КНДР заявили, что планируют увеличить количество тестовых запусков ракет и проводить их каждую неделю, несмотря на международное осуждение и растущее военное напряжение с США. Там также заявили, что готовы нанести "супермощный превентивный удар, который уничтожит южнокорейские и американские войска на полуострове".
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