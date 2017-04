Трамп уверен, что Китай будет работать "очень сильно" для усмирения КНДР

Президент США Дональд Трамп абсолютно уверен, что президент Китая Кси Цзиньпин будет работать "очень, очень сильно", чтобы снизить напряженность, спровоцированную ядерными и ракетными испытаниями КНДР.

Об этом он заявил на совместной с премьер-минстром Италии Паоло Джентилони пресс-конференции в Белом доме, пишет Bloomberg.

Трамп заявил, что Китай осуществил некоторые "чрезвычайные меры в течение последних двух-трех часов". Он никоим образом не уточнил, о каких именно мерах идет речь, однако издание Nikkei Asian Review сообщило, что Пекин может сократить поставки сырой нефти в Северную Корею, если она осуществит еще одно испытание ядерной ракеты.

