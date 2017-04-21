Данилюк назвал даты земельной и пенсионной реформ

4722 просмотра
0
Пятница, 21 апреля 2017, 06:45

В последующие месяц-два в Украине заработают земельнаяый и пенсионная реформы.

Такими прогнозами поделился министр финансов Украины Александр Данилюк в эксклюзивном интервью "Голосу Америки".

Украинское правительство надеется на рост украинской экономики до конца года на 2%, - заявил министр финансов Александр Данилюк, выступая перед американской аудиторией в Институте Гадсона. И самым сильным толчком для этого будет начало проведения земельной и пенсионной реформ, которое может быть закреплено на законодательном уровне в ближайшее время. Через один-два месяца, - прогнозирует министр.

"У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформе. Вы знаете, что эти реформы не делались годами, сейчас разрабатываются два законопроекта, работа над ними завершается и мы будем готовы подать их в парламент. Возможно, и одним пакетом. Это также правильный вариант. Две важные реформы, и парламент их должен поддержать", - заявил Данилюк.

Он также сообщил, что пенсионная реформа "практически согласована с экспертами МВФ", одновременно несколько вопросов остается открытыми по земельной реформе.

"МВФ очень хорошо понимает суть пенсионной системы в Украине. Все проблемы, которые накопились годами. И то, что поможет нам выйти из этой ситуации, и они готовы нас поддерживать в реализации этой реформы", - говорит Данилюк.

Как известно, проведение пенсионной и земельной реформ - среди требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша кредита.

Темы: пенсионная реформа земля Данилюк МВФ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Розенко: Пенсионную реформу в Кабмине еще не видели, дискуссии непросты 20 апреля 2017, 14:57
Рева назвал максимальную на сегодня пенсию в Украине 19 апреля 2017, 05:30
МВФ: Украина нуждается в реформировании пенсионной системы. Cрочно 18 апреля 2017, 10:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 21 апреля. День Харьковских соглашений и запрета русского кино
АТО: 47 обстрелов, 2 бойцов ВСУ погибли, еще 8 получили ранения
Из-за обстрелов у Авдеевки, обесточены 5 населенных пунктов
НАБУ задержало второго фигуранта по делу нанесения ущерба ГП "ВостГОК"
Все новости
На личном опыте

Как быть вегетарианкой, а затем снова начать есть мясо

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Хельсинки