АТО: 47 обстрелов, 2 бойцов ВСУ погибли, еще 8 получили ранения

Ситуация в районе проведения АТО обострилась - за минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск, применяя танки, БМП и минометы, открывали огонь 47 раз, в результате двое украинских воинов погибли, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наиболее сложной была ситуация на Донецком направлении. Так, огнем из танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал позиции сил АТО у Авдеевки и шахты "Бутовка". По защитникам Верхнеторецкого и Луганского противник бил из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. По опорным пунктам украинских войск вблизи Каменки, Зайцевого и Песков враг бил из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции в районах Майорского и Новгородского обстреливал из гранатометов, а Троицкого - из пулеметов и стрелкового оружия.

На Приморском направлении из минометов калибра 82 мм и гранатометов враг вел огонь по защитникам Марьинки и Красногоровки. Позиции ВСУ у Широкиного и Водяного накрывал огнем БМП и гранатометов различных систем. По позициям морских пехотинцев под Павлополем и Талаковкой боевики били из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктам сил АТО в районе Новогригорьевки из пулеметов крупных калибров. Вблизи Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении минометы калибра 82 мм, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Катериновки, Новозвановки и Донца.

Как сообщалось, двое украинских военных погибли в результате обстрела опорного пункта Вооруженных сил Украины неподалеку Авдеевки.