В России передислоцируют военную технику вблизи границы с КНДР – СМИ

В России происходит передислокация тяжелой военной техники в сторону границы с Северной Кореей на фоне опасений относительно возможного вооруженного обострения между КНДР и США.



Об этом сообщают местные средства массовой информации на Дальнем Востоке, отмечает "Радио Свобода".



Согласно сообщениям, жители приграничных районов стали свидетелями крупных военных конвоев, которые передвигаются поездами и автодорогами.



Сайт DVHab.ru пишет, что местные жители опасаются возможного радиоактивного заражения в случае применения ядерной бомбы.



В то же время официальный представитель российского министерства обороны назвал эти передвижения техники частью "обычных" учений.



Как известно, и США, и КНДР предупредили о возможности превентивных ударов. Лидеры Северной Кореи в последнее время отмечают, что могут применить ядерное оружие.