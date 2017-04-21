САП просит для Мартыненко арест и залог в 300 миллионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд принять экс-нардепа Николая Мартыненко под стражу на 60 дней с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.



Об этом сказал журналистам в пятницу руководитель Специализированной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Позиция прокуратуры следующая - будем просить суд об избрании меры пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн. Почему такая сумма? Так мы оцениваем роль каждого из соучастников в указанной схеме", – сказал руководитель САП.

Он пояснил, что это лишь первый этап процесса.

"Следствием собрано достаточно данных для объявления подозрения. Теперь начинается уголовный процесс для доведения этого дела до суда и составления обвинительного акта. Законом предусмотрено 2 месяца, чтобы детективы собрали все доказательства... и направили обвинительный акт в суд", - отметил прокурор.



Холодницкий напомнил, что 20 апреля Мартыненко было объявлено подозрение. 21 апреля согласовано ходатайство об избрании меры пресечения. Сейчас с ним знакомится сторона защиты. Руководитель САП спрогнозировал, что после обеда ходатайство будет направлено в Соломенский районный суд Киева.

Он подчеркнул, что несмотря на манипулятивные заявления "некоторых фейсбукеров", пока неизвестно, судья будет рассматривать это ходатайство.

Руководитель САП отметил, что сторону обвинения по делу будут представлять прокуроры Роман Сымкив и Андрей Перо, которые также занимаются делом отстраненного главы ГФС Романа Насирова.

Относительно второго задержанного по делу – Сергея Переломы – главный антикоррупционный прокурор отметил, что ему объявлено подозрение, САП будет просить суд меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 100 миллионов гривен.



Холодницкий не исключил объявления подозрений другим участникам преступной схемы.

Отвечая на вопрос журналистов, Холодницкий отметил, что доказательную базу следствие собирало больше года - фактически со дня начала работы НАБУ и САП.

Как известно, экс-нардепа Николая Мартыненко задержали по подозрению в растрате денег госпредприятия "ВостГОК".

Досудебное расследование установило, что в период с 2013 года по 2016 год преступная организация в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а также группы лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, совершила растрату средств ГП "ВостГОК".

Растрата произошла вследствие неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредник STEUERMANN.

"Государственное предприятие, которое не имело права объявлять конкурс на приобретение урана, его провело. Выиграла австрийская фирма, которая этот уран не добывала. Деньги были перечислены из ГП в Австрию фирме, бенефициарами которой являются наши подозреваемые", – объяснял руководитель САП.

Сумма убытков причиненных государству оценивается в 17,28 млн долл. США.

За совершение преступлений, инкриминируемых Мартыненко, ему грозит наказание в виде заключения на срок от 8 до 12 лет.

Валентина Романенко, УП