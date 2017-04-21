Неизвестный открыл стрельбу в здании ФСБ в России – СМИ

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Пятница, 21 апреля 2017, 12:33

Вооруженный неизвестный вошел в управление ФСБ в Хабаровске и открыл стрельбу. Погибли работник учреждения и посетитель, а также сам нападавший.

Об этом сообщает российский "Пятый канал" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности России.

По информации канала, во время инцидента погибли сотрудник управления и посетитель, еще один человек ранен. Нападающий ответным огнем уничтожен.

Как сообщает ТАСС, стрельба происходила в приемной управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

"В 17:02 по местному времени (9:02 по Киеву) в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", - рассказали агентству в пресс-службе ФСБ.

По их данным, погибший посетитель – "гражданин одной из стран СНГ".

"Нападавший уничтожен. На месте происшествия проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия", - сообщили в ФСБ.

Темы: ФСБ Росcия чрезвычайное происшествие
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IP: 46.200.111.---lex-us21.04.2017 12:54
"Нападник вогнем знищений."
Знищили нападника з вогнемета)))) Щоза бездарі пишуть новини?
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