Неизвестный открыл стрельбу в здании ФСБ в России – СМИ
Вооруженный неизвестный вошел в управление ФСБ в Хабаровске и открыл стрельбу. Погибли работник учреждения и посетитель, а также сам нападавший.
Об этом сообщает российский "Пятый канал" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности России.
По информации канала, во время инцидента погибли сотрудник управления и посетитель, еще один человек ранен. Нападающий ответным огнем уничтожен.
Как сообщает ТАСС, стрельба происходила в приемной управления ФСБ России по Хабаровскому краю.
"В 17:02 по местному времени (9:02 по Киеву) в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", - рассказали агентству в пресс-службе ФСБ.
По их данным, погибший посетитель – "гражданин одной из стран СНГ".
"Нападавший уничтожен. На месте происшествия проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия", - сообщили в ФСБ.
ОГО!!! Хабаровск выдаёт!!! В здании ФСБ какая то нездоровая движуха. pic.twitter.com/YTVfJHFfDy— Олег Т. (@docZLO) April 21, 2017
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Знищили нападника з вогнемета)))) Щоза бездарі пишуть новини?