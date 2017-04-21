Садовый сообщил о конце "мусорной блокады" Львова

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Пятница, 21 апреля 2017, 13:21

Мер Львова Андрей Садовый заявил о подписании меморандума о прекращении мусорной блокады Львова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу.

"Подписан меморандум о прекращении мусорной блокады Львова. Под гарантии правительства и председателя ОГА. Детали позже", - написал он.

Как известно, 30 мая 2016 на Грибовицкой свалке произошел завал, после того, как там возник пожар.

Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег, четвертый пропал без вести.

После этого эксплуатацию свалки приостановили, а львовский мусор начали вывозить в другие города Украины. Жители этих городов неоднократно выражали свой протест против таких действий.

В сентябре 2016 Садовый заявил, что Львов более 100 дней находится в мусорной блокаде.

"Ежедневно для нас очень большая проблема вывезти мусор. Нам блокируют вывоз мусора в другие города, создавая различные протесты, но, несмотря на это, сегодня 80% города в чистоте, а 20% площадок перегружены", - заявлял мэр.

Садовый заявлял, что из-за отсутствия места для вывоза мусора, во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

Больше темой читайте в статье "Замкнутый круг львовского мусора".

В марте 2017 премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у мэра Львова Андрея Садового есть все необходимые условия для создания полигона для мусора.

Украинская правда

Темы: блокада Львов Садовый
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