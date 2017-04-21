"Нафтогаз" отрицает связь между задержанием Переломы и его работой в НАК

"Нафтогаз Украины" утверждает, что никакой связи между задержанием первого заместителя председателя правления компании Сергея Переломы и его работой в НАК нет.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Производство, в рамках которого вчера произошло задержание первого заместителя председателя правления Сергея Переломы, не связано с его работой в "Нафтогазе", - говорят в пресс-службе.

Компания пообещала сотрудничать со следствием.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ задержали второго фигуранта в деле нанесения ущерба ГП "ВостГОК" - Сергея Перелому.

Перелома подозревается в том, что, будучи председателем наблюдательного совета ОПЗ, был причастен к хищению средств предприятия при покупке заводом природного газа у ООО "Энергоальянс".

По тому же делу ранее задержали экс-нардепа Николая Мартыненко.

Украинская правда