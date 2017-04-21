Депутаты помогут НАПК с техзаданием для e-декларирования

Глава комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев попросил депутатов помочь Национальному агентству по противодействию коррупции с разработкой техзадания для системы электронного декларирования.

Об этом он заявил на заседании парламентского комитета.

Сперва депутат Олег Барна сказал, что возникают вопросы к конкурсной комиссии по избранию руководства НАПК и по поводу тендерной комиссии, которая выбрала как разработчика программного обеспечения ООО "Миранда".

Он в частности, призвал разработать техническое задание для системы e-деклараций. Для этого "Госспецсвязь должна сказать, как технически решить этот вопрос".

В свою очередь, Егор Соболев сказал: "Я прошу тех депутатов, которые уже занимались проблемой функционирования реестра, вместе с Юрием Богунком помочь агентству разработать и техническое задание, и решение о конкурсе на разработку нового программного обеспечения, и упомянутое правительственное регламентирование порядка увольнения, согласования и перемещения".

По его словам, "если агентство просит – комитет всегда помогает".

"Второе: я прошу секретариат подготовить к следующему заседанию правительственный законопроект – и каждому его хорошо проанализировать, сделать дискуссию. Прошу учесть, что есть риск, что наши решения, которые мы тут приняли, в зале могут быть совсем другими", – сказал глава комитета.

"Прошу подготовить юридическое разъяснение от комитета о доступе к реестрам Агентства по предотвращении коррупции. В письменном виде собрать мнения членов комитета – прислать премьер-министру, министру юстиции, руководителю информационных систем и всем людям, которых это может касаться и которые являются распорядителями реестра", – заявил Егор Соболев.

Алена Рощенко, УП