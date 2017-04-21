На Донбассе стали меньше нарушать режим "тишины" – ОБСЕ

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Пятница, 21 апреля 2017, 14:19

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по Украине констатируют снижение уровня нарушений прекращения огня на Донбассе прошлой неделе.

Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"За прошедшую неделю количество нарушений прекращения огня, зафиксированных СММ, уменьшилась примерно на 20%, если сравнивать с позапрошлой неделей", - сообщил он.

Хуг также отметил, что за прошедшую неделю СММ зафиксировала 200 взрывов с запрещенного Минской соглашении тяжелого вооружения, в то время как на позапрошлой неделе – более 600.

"Тенденция к снижению уровня насилия напрямую связана с тенденцией к снижению количества жертв среди мирного населения. На прошлой неделе мы зафиксировали двух раненых среди гражданского населения, в то время как на позапрошлой неделе - 6", - сообщил Хуг.

Как известно, в пятницу в штабе АТО сообщили, что двое украинских военнослужащих погибли, 8 получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции 20 апреля.

Темы: ОБСЕ Донбасс
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