В Минюсте объяснили, когда выберут пятого члена НАПК

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Пятница, 21 апреля 2017, 14:58

Конкурсная комиссия сможет выбрать пятого члена НАПК после того, как кандидаты на должность подадут электронные декларации.

Об этом на заседании Антикоррупционного комитета в пятницу заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, сообщает Укринформ.

"Мы провели все заседание конкурсной комиссии и приняли решение о начале спецпроверки всех, кто вышел в финал, но в связи с тем, что они кандидаты на должность, и по закону должны подавать электронную декларацию, мы продлили срок потому, что они не могли подать ее в срок, потому что реестр не работал должным образом", - сказала Севостьянова.

Она добавила, что первого мая завершается срок подачи е-деклараций и конкурсная комиссия сможет снова собраться на очередное заседание, провести собеседования и "двигаться по нашим графиком".

Сейчас в состав НАПК входят - председатель агентства Наталья Корчак, а также Руслан Радецкий, Руслан Рябошапка и Александр Скопич.

Так, 7 апреля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) не смогло отправить в отставку главу агентства Наталью Корчак, голоса разделились два на два.

Темы: НАПК
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