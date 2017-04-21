СБУ задержала ключевого фигуранта дела Курченко

4457 просмотров
0
Пятница, 21 апреля 2017, 14:58

Сотрудники СБУ задержали в Сумской области одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка под руководством Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По его данным, задержанный злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие, с помощью которого путем ряда финансовых махинаций в течение 2012-2013 годов группировка во главе с олигархом-беглецом завладела почти 800 миллионами гривен Нацбанка.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района Сумской области, где его и задержали.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и доставили в Киев для избрания судом меры пресечения.

 

Как сообщалось, объявленный в розыск Сергей Курченко живет в Москве в большом доме за $35 млн, охотится на Камчатке, куда летает на частных самолетах, устроил жену в театр Олега Табакова и не платит зарплату подчиненным.

Напомним, что Сергей Курченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Украинская правда

Темы: СБУ Курченко криминал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В СБУ заявили, что просто следили за теми, кто митинговал под домом Шабунина 21 апреля 2017, 12:53
Адвокат Демчины требует показать личные данные журналистов 20 апреля 2017, 12:10
СБУ запретила въезд чиновнику Союза журналистов РФ 20 апреля 2017, 11:12
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Мартыненко – уже в суде, министры от "НФ" готовы взять его на поруки
Прокурор РФ просит приговорить крымчанина Зейтуллаева к 17 годам
Корчак не смогла объяснить, откуда в декабре у нее почти 400 тысяч зарплаты
Садовый сообщил о конце "мусорной блокады" Львова
Все новости
Ромы

Жизнь ужгородских цыган: между предубеждениями и прогрессом

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Хельсинки