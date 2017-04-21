Мартыненко – уже в суде, министры от "НФ" готовы взять его на поруки

Экс-нардепа Николая Мартыненко уже доставили в Соломенский райсуд Киева, который должен избрать ему меру пресечения.

Поддержать экс-нардепа приехали министры и народные депутаты от "Народного фронта". В частности, под судом были замечены министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр образования лилия Гриневич, народные депутаты Павел Пинзеник, Георгий Логвинский, министр инфраструктуры Владимир Емельян.

Гриневич, Пинзеник, Омелян и Жданов готовы взять Мартыненко на поруки фото евгения будерацкого

Фактически все они заявили, что готовы взять Мартыненко на поруки.

Микола Мартиненко в дворику суду спілкується з депутатом Павлом Пинзенником pic.twitter.com/8he1tiHL6n — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) April 21, 2017

Также под зданием суда собралось много журналистов.

Мартыненко в этом микроавтобусе pic.twitter.com/vW3IxHyqGt — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) April 21, 2017

Как известно, экс-нардепа Николая Мартыненко задержали по подозрению в растрате денег госпредприятия "ВостГОК".

САП будет просить суд взять экс-нардепа Николая Мартыненко под стражу на 60 дней с альтернативой залогав 300 миллионов гривен.

Досудебное расследование установило, что в период с 2013 года по 2016 год преступная организация в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а также группы лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, совершила растрату средств ГП "ВостГОК".

Растрата произошла вследствие неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредник STEUERMANN.

"Государственное предприятие, которое не имело права объявлять конкурс на приобретение урана, его провело. Выиграла австрийская фирма, которая этот уран не добывала. Деньги были перечислены из ГП в Австрию фирме, бенефициарами которой являются наши подозреваемые", – объяснял руководитель САП.

Сумма убытков причиненных государству оценивается в 17,28 млн долл. США.

За совершение преступлений, инкриминируемых Мартыненко, ему грозит наказание в виде заключения на срок от 8 до 12 лет.

По этому же делу детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому в деле нанесения ущерба ГП "ВостГОК".

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Украинская правда