На Одесскую область обрушился снегопад

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Пятница, 21 апреля 2017, 15:30

В Одесской области ночью выпал снег, что привело к возникновению чрезвычайных ситуаций по всей области.

Об этом сообщает Главное управление ДСНС в Одесской области.

Так, в 8 утра спасатели сообщили, что "за сутки подразделения Главного управления ДСНС Украины в Одесской области совершили 11 выездов на помощь водителям в освобождении автомобилей со бездорожья и снежных заносов".

Указывается, что привлекались спасатели Раздельнянского, Тарутинского, Беляевского, Ивановского, Лиманского, Болградского и Окнянського районов.

"Всего было изъято 97 единиц автотранспорта, из них 2 кареты скорой медицинской помощи. Спасены 321 человек, из них 55 детей", - сообщили в ДСНС.

 
 
 
 

"С 19.00 20 апреля в связи с ухудшением погодных условий запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 "Киев-Одесса" на участке км 308 + 000 км 464+122 до особого распоряжение", - сообщили спасатели.

Согласно сообщению ОАО "Одессаоблэнерго" по состоянию на 6:00 в результате ветра отключено 245 населенных пунктов районов области.

Как известно, второй день в Молдове продолжаются небывалые снегопады, а Кишинев оказался в зоне настоящего стихийного бедствия. В стране объявили чрезвычайное положение.

Украинская правда

Темы: Одесса погода
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