Россия хочет брать курортный сбор в оккупированном Крыму

Российские власти могут разрешить взимать с приезжих курортный сбор до 100 рублей в сутки в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и в аннексированном Крыму.

Соответствующий законопроект 17 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет РБК.

Проект разработало Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Там подтвердили, что комиссия поддержала его внесение на рассмотрение правительства с учетом предложений.

Текущая версия предполагает широкий круг плательщиков сбора, включая туристов, которые останавливаются у физлиц, и работников в командировке, но исключая льготные категории граждан, следует из текста законопроекта и слов источников.

Курортный сбор будут взимать в "объектах размещения". Предполагается, что это будут делать гостиницы, индивидуальные предприниматели и зарегистрированные в налоговой службе физлица, которые оказывают гостиничные услуги или услуги по временному размещению приезжих, включая сдачу частных домов.

Все они получат статус "операторов курортного сбора" – и будут обязаны взимать сборы с приезжих и перечислять их в региональные бюджеты.

Региональные власти включат таких операторов в специальный реестр и обяжут регулярно отчитываться о полученных и перечисленных в бюджет сборах.

Уплачивать сбор должны все люди, находящиеся в местах размещения (гостиницах, квартирах и частных домах) дольше 24 часов, за исключением льготников.

Освободить от курортного сбора предложено, в частности, Героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, участников и инвалидов Отечественной войны, чернобыльцев, семипалатинцев и инвалидов I и II групп, а также детей до 18 лет и студентов.

Кроме того, плату не предполагают брать с людей, которые постоянно живут и работают на "территории эксперимента", а также имеют там собственное жилье.

Региональные власти получат право расширить перечень льготников. Операторы курортного сбора будут отчитываться властям о льготниках.

В подтверждение уплаты сбора приезжий должен будет получить специальный документ от оператора сбора перед выездом.

Ответственность за неисполнение закона будут устанавливать региональные власти.

Предполагается, что эксперимент по введению курортного сбора продлится 5 лет: с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

Максимальную сумму платежа предложено установить в размере 100 рублей за каждые сутки, но в зависимости от сезона, продолжительности пребывания на курорте, значения и местонахождения курорта величину сбора будет разрешено снижать до нуля.

Например, Крым предлагает ограничить период сбора тремя летними месяцами.

В 2023 году правительство РФ сделает вывод о целесообразности введения курортного сбора на всей территории России, который должен быть представлен Совету Федерации и Госдуме.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает взимание курортного сбора, но видит проблему с идентификацией туристов и администрированием сбора. По его мнению, взимать курортный сбор со всех приезжающих – "это неправильно".



А экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев сказал Крым.Реалии, что ведение курортного сбора покажет реальное количество россиян в Крыму.

"И Путину придется доплачивать за других россиян. Потому что декларируемые ими 6 миллионов человек превратятся в реальный 1 миллион россиян, которые приезжают в Крым. Собрать даже с этого миллиона полностью не получится, потому что часть этого потока по-прежнему селится в частных домовладениях, которые работают "в тени", – сказал он.