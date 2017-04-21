Защита Мартыненко называет дело политическим, но "одеяла не будет"

Бывший депутат Николай Мартыненко готов доказывать в суде политическую составляющую дела, по которому его задержали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом заявил его адвокат Игорь Черезов в интервью "Украинским новостям".

"Мне сложно аргументировать мотивы (задержания Мартыненко), но у нас складывается впечатление, что у нас все еще продолжающиеся соревнования в пиаре между НАБУ и САП", – сказал он.

Черезов предположил, что главный подозреваемый по делу ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслан Журило решил сотрудничать со следствием, но "САП более выгодно получение денежных средств в бюджет страны, нежели судебные процессы, которые затянутся на 1,5-2 года", – и они сработали на опережение.

"В отношении любого человека можно придумать некий состав преступления. С точки зрения, как это трактует Национальное антикоррупционное бюро, то состав преступления есть. С точки зрения того, как это изложено в подозрении, то это реально смешно", – заявил адвокат.

По его словам, Мартыненко чувствует себя нормально – и одеяла в суде не будет (как было в случае с Романом Насировым).

"Исходя из абсурдности обвинения с одной стороны и с другой, что Мартыненко готов доказать политическую составляющую данного уголовного производства, никаких, скажем так, со стороны защиты подобных вещей не обсуждалось и такой тактики не будет", – заявил адвокат.

"Единственное, я не могу гарантировать, что ему в суде не станет реально плохо. Но он точно будет в суде, он точно будет не в скорой помощи, даже если ему станет плохо", – добавил он.

По словам Черезова, защита намерена доказывать, что Мартыненко не собирался уклонятся от следствия:

"Он добровольно сложил с себя депутатские полномочия 1,5 года назад, не пытался прятаться за статусом народного депутата… Последний раз Мартыненко покидал территорию Украины сразу после своего отпуска и который освещался в СМИ. После этого он совершенно спокойно находился на территории Украины, не скрываясь от органов следствия".

"Я не питаю надежд на то, что суд изберет нормальную меру пресечения, потому что судья Бобровник. Проанализировав определения этого судьи за последние 4 месяца, я могу сказать, что нет ни одного ходатайства правоохранительных органов, которые бы этот судья не удовлетворил в полном объеме", – сказал также Черезов.

Он подтвердил, что залог в 300 миллионов гривен Мартыненко вносить не собирался.

Как известно, 20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении.

По версии следствия, в частности, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб в размере более 17,28 млн долларов.

Алена Рощенко, УП