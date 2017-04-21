За день боевики нарушали "тишину" 21 раз и ранили бойца
С начала суток боевики 21 раз обстреляли позиции украинских войск, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО 21 апреля по состоянию на 18:00.
В частности, на приморском направлении противник ВСУ огнем минометов калибра 120-мм накрывал защитников Новотроицкого.
По оборонцам Марьинки применял танки, 82-миллиметровые минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров бил по опорным пунктам в районе Водяного и Лебединского.
Из автоматических гранатометов вел огонь по позициям в районе населенного пункта Гнутово.
Из стрелкового оружия боевики обстреляли морских пехотинцев рядом с Широкино.
Поблизости от Марьинки и Лебединского активизировались вражеские снайперы.
На донецком направлении позиции в районе Троицкого боевики обстреляли из 120- миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и пулеметов большого калибра.
"По опорным пунктам возле населенного пункта Пески враг вел огонь из вооружения БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сообщает штаб АТО.
Из подствольных гранатометов и пулеметов крупного калибра противник бил по защитникам Зайцево, а из противотанковых гранатометов – по защитникам Авдеевки.
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