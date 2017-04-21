За день боевики нарушали "тишину" 21 раз и ранили бойца

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Пятница, 21 апреля 2017, 18:20

С начала суток боевики 21 раз обстреляли позиции украинских войск, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО 21 апреля по состоянию на 18:00.

В частности, на приморском направлении противник ВСУ огнем минометов калибра 120-мм накрывал защитников Новотроицкого.

По оборонцам Марьинки применял танки, 82-миллиметровые минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров бил по опорным пунктам в районе Водяного и Лебединского.

Из автоматических гранатометов вел огонь по позициям в районе населенного пункта Гнутово.

Из стрелкового оружия боевики обстреляли морских пехотинцев рядом с Широкино.

Поблизости от Марьинки и Лебединского активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении позиции в районе Троицкого боевики обстреляли из 120- миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и пулеметов большого калибра.

"По опорным пунктам возле населенного пункта Пески враг вел огонь из вооружения БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сообщает штаб АТО.

Из подствольных гранатометов и пулеметов крупного калибра противник бил по защитникам Зайцево, а из противотанковых гранатометов – по защитникам Авдеевки.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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