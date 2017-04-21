Суд начал избирать меру пресечения Переломе

1513 просмотров
0
Пятница, 21 апреля 2017, 19:58

Соломенский районный суд Киева начал избирать меру пресечения для бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Переломы по делу бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Об этом передает корреспондент "Українських новин" с места событий.

Судья Александр Бобровник начал рассматривать ходатайство об аресте Переломы во время перерыва по делу Мартыненко.

Адвокаты экс-депутата, которые также являются защитниками Переломы, заявили отвод судье Бобровнику, обвиняя его в предвзятости.

Прокуроры его не поддержали.

Около 19:50 суд объявил перерыв в рассмотрении и этого дела для рассмотрения заявления об отводе.

Как известно, 20 апреля НАБУ задержало Мартыненко.

Перелома также является обвиняемым в хищении 205 млн гривен средств ОПЗ.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ВККС дополнительно проверит выводы по кандидатам в Верховный суд
Суд по делу Мартыненко перенесли на утро
Адвокату присудили 8,6 лет тюрьмы за попытку напасть на жену Турчинова
ГПУ инициирует процедуру лишения гражданства Артеменко
Все новости
Страшная болезнь

Психоонколог Владислав Матреницкий: Причина рака – стресс

Bla Bla Bar

Алексей Тарасов о любимых киевских заведениях