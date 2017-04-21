Суд начал избирать меру пресечения Переломе

Соломенский районный суд Киева начал избирать меру пресечения для бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Переломы по делу бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Об этом передает корреспондент "Українських новин" с места событий.

Судья Александр Бобровник начал рассматривать ходатайство об аресте Переломы во время перерыва по делу Мартыненко.

Адвокаты экс-депутата, которые также являются защитниками Переломы, заявили отвод судье Бобровнику, обвиняя его в предвзятости.

Прокуроры его не поддержали.

Около 19:50 суд объявил перерыв в рассмотрении и этого дела для рассмотрения заявления об отводе.

Как известно, 20 апреля НАБУ задержало Мартыненко.

Перелома также является обвиняемым в хищении 205 млн гривен средств ОПЗ.