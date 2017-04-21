Мартыненко подтвердил встречу с Онищенко

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Пятница, 21 апреля 2017, 20:59

Экс-нардеп Николай Мартыненко подтвердил свою встречу с нардепом Александром Онищенко.

Об этом он заявил в перерыве судебного заседания по избранию меры пресечения.

"Это было в прошлом году. Я с ним случайно встретился в одном отеле. Я был в коротком отпуске с женой", - отметил он.

"Это было у города Бенидорм (Испания - ред), у него было какое-то соревнование", - добавил он.

Ранее нардеп беглый Александр Онищенко через СМИ опубликовал новые записи разговора с Николаем Мартыненко, которого задержало НАБУ.

По словам Онищенко, Мартыненко прилетел к нему в Лондон (Великобритания), где состоялся записанный разговор.

Роман Кравец, УП

Темы: Мартыненко Онищенко
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