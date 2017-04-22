Суд по делу Мартыненко перенесли на утро

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Суббота, 22 апреля 2017, 00:36

Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение дела по избранию меры пресечения экс-нардепу Николая Мартыненко на 10:00 22 апреля.

Об этом сообщает журналист "УП" из зала суда.

Такое решение было принято по просьбе прокуроров.

Как известно, ранее суд отказал адвокатам Мартыненко в отводе судьи Александра Бобровника.

Как известно, 20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении.

По версии следствия, в частности, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат"  заключило контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб в размере более 17,28 млн долларов.

Темы: суд Мартыненко
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