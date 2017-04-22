Суд по делу Мартыненко перенесли на утро
Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение дела по избранию меры пресечения экс-нардепу Николая Мартыненко на 10:00 22 апреля.
Об этом сообщает журналист "УП" из зала суда.
Такое решение было принято по просьбе прокуроров.
Как известно, ранее суд отказал адвокатам Мартыненко в отводе судьи Александра Бобровника.
Как известно, 20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении.
По версии следствия, в частности, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб в размере более 17,28 млн долларов.
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