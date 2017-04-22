В МИД прокомментировали возможное участие Суркова в переговорах по Украине

342 просмотра
0
Суббота, 22 апреля 2017, 02:43

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что любые переговоры с участием представителей США и России о будущем Украины должны происходить при участии самой Украины.

Об этом она заявила в эфире "5 канала".

"Будет много зависеть от личности, во-первых, которая будет определена коммуникатором не только с Россией, а вообще с Европой со стороны администрации Трампа, поскольку сейчас такого человека нет. Конечно, очень многое будет зависеть от того, какой они выберут путь коммуникации. Я не могу сказать, что я всегда была фаном формата общения Нуланд-Сурков. Мне кажется, что любое общение по поводу украинского будущего должно происходить с привлечением Украины", - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа должна назначить нового специального посланника для контактов непосредственно с одним из главных помощников российского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым.

Сурков был внесен в санкционные списки ЕС и США в марте 2014 года, ему запрещен въезд в страны Евросоюза и США. Он обвиняется СБУ в организации террористических акций во время событий 2014 года в Киеве и Крыму.

Темы: МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина и Грузия просят мир поддержать их целостность – главы МИД 21 апреля 2017, 19:03
В МИД считают победой промежуточное решение Международного Суда ООН 19 апреля 2017, 19:19
Что означает решение суда ООН по Донбассу: позиция МИД 19 апреля 2017, 18:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ВККС дополнительно проверит выводы по кандидатам в Верховный суд
Суд по делу Мартыненко перенесли на утро
Адвокату присудили 8,6 лет тюрьмы за попытку напасть на жену Турчинова
ГПУ инициирует процедуру лишения гражданства Артеменко
Все новости
Страшная болезнь

Психоонколог Владислав Матреницкий: Причина рака – стресс

Bla Bla Bar

Алексей Тарасов о любимых киевских заведениях