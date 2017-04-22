В Сирии завершилась эвакуация из четырех осажденных городов

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Суббота, 22 апреля 2017, 04:46

В Сирии завершилась эвакуация мирных жителей и повстанцев из четырех осажденных армией Башара Асада городов на севере страны.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В рамках договоренности между воюющими сторонами тысячи людей – мирные жители и повстанцы с семьями – доставлены в Алеппо, который находится под контролем правительственных сил.

Как сообщили сирийские правозащитники, эвакуацию приостанавливали на 48 часов – до достижения соглашения между Дамаском и вооруженной оппозицией, которая потребовала освободить из тюрем 750 своих соратников. 21 апреля будут отпущены 500 из них, остальные 250 выйдут на свободу позже.

Напомним, 15 апреля более 100 человек погибли в результате взрыва около автобусов с мирными жителями, следовавших из осажденных городов. Среди погибших было по меньшей мере 68 детей.

Темы: Сирия
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