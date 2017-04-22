Мартыненко заявил, что у него нет 300 млн для внесения залога

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Суббота, 22 апреля 2017, 03:52

Бывший народный депутат Николай Мартыненко уверяет, что у него нет 300 млн. гривен для внесения залога, как альтернативы аресту,  которую требует САП, и считает открытое против него уголовное преследование политически мотивированным.

Об этом он заявил в субботу по объявлению перерыва в заседании суда, передает "УНИАН".

"Вопрос ни в том, есть или нет (деньги). Я уже заявлял - их нет", - сказал Мартыненко.

При этом он еще раз подчеркнул, что предъявленные ему обвинения и мера пресечения являются неадекватными решениями со стороны обвинения.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева отложил до 10.00 субботы рассмотрение дела по избранию меры пресечения Мартыненко.

Как известно, 20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении.

По версии следствия, в частности, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат"  заключило контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб в размере более 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 дней с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.

Темы: Мартыненко суд
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IP: 108.63.129.---Milky_Man222.04.2017 07:53
А Насиров говорил, что не собирается вносить залог и что у него тоже нет денег.
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