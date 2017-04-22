В СБУ рассказали об оскверненных памятниках на Донетчине и попытке дестабилизации

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Суббота, 22 апреля 2017, 12:07

Активизация террористов в Донецкой области ожидается в первой половине мая.

Об этом говорится в заявлении областного управления СБУ, сообщили в пресс-службе Донецкой облВГА.

"По указанию российских кураторов "пропагандисты" террористов пытаются создать предпосылки для разжигания в Украине национальной розни. Для этого они организуют проплаченные акции вандализма над могилами и памятниками. Эти факты затем террористы используют для искусственного нагнетания ситуации", - заявили в СБУ.

На прошлой неделе в Донецкой области зафиксировано четыре факта вандализма, совершенные провокаторами, целью которых является дестабилизация ситуации, в частности в населенных пунктах вблизи линии разграничения, говорится в сообщении.

В частности зафиксировано осквернение памятника погибшим в период 1941-1945 гг. в Мариуполе, нанесение нацистской свастики на памятник погибшим от обстрелов террористов жителям поселка Сартана, вывешивание в Славянске флага группировки "ДНР" и надругательство над флагом Украины в Покровске.

 
Осквернение памятника погибшим в период 1941-1945 гг. в Мариуполе. 

"Управление обращается ко всем гражданам Донецкой области с просьбой взвешенно относиться к подобным акциям, осознавать истинные мотивы злоумышленников. Просим не поддаваться на провокации и содействовать правоохранительным органам в установлении организаторов, пособников и исполнителей противоправных действий", - отметили в СБУ.

Темы: Донецкая область СБУ
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